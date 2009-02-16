Требуется разработать WAP версию сайта http://www.autolombard.ru 2-3 страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для певческой группы:
1. Минимальное количество страниц (главная (о нас, фотогалерея, видео, контакты)).
2. Дизайн на певческую (эстрадно-музыкальную) тему.
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