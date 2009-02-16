Сайт для певческой группы.

$90
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок387 просмотров
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Сайт для певческой группы:

1. Минимальное количество страниц (главная (о нас, фотогалерея, видео, контакты)).

2. Дизайн на певческую (эстрадно-музыкальную) тему.

15 лет назад
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vavil
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
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