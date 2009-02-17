Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок479 просмотров
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Есть сайт http://vector-clipart.org

нужно либо движок сделать для него или скрипты какае...

вообщем хочется, при добавлении нового раздела, появлялись странички сами и с описанием под каждую картинку

чтоб я без проблемм загружал инфу...

по движку подобие http://www.vector-logos.com/

жду от Вас предложения, цену и сроки

И будьте любезны, отписывать тольто ТУТ Ваши предложения

как Вы можете сами убедиться, сайт НЕ коммерческий, так что заоблачные московские и киевские цены мне не по карману

15 лет назад
kolek13
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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