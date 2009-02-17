Сделать сайт

Здравствуйте! Нужен сайт с интернет-магазином, некое техническое задание на будущий проект находится в прикреплённом файле. Наполнением каталогов займусь я сам. Нужен дизайн сайта, верстка, движок, а также загрузка на уже существующий адрес и наладка работы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://vector-clipart.org
нужно либо движок сделать для него или скрипты какае...
вообщем хочется, при добавлении нового раздела, появлялись странички сами и с описанием под каждую картинку
чтоб я без проблемм загружал инфу...
по движку подобие http://www.vector-logos.com/
жду от Вас предложения, цену и сроки
И будьте любезны, отписывать тольто ТУТ Ваши предложения
как Вы можете сами убедиться, сайт НЕ коммерческий, так что заоблачные московские и киевские цены мне не по карману
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