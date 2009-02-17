Сделать сайт

Есть сайт http://vector-clipart.org

нужно либо движок сделать для него или скрипты какае...

вообщем хочется, при добавлении нового раздела, появлялись странички сами и с описанием под каждую картинку

чтоб я без проблемм загружал инфу...

по движку подобие http://www.vector-logos.com/

жду от Вас предложения, цену и сроки

И будьте любезны, отписывать тольто ТУТ Ваши предложения

как Вы можете сами убедиться, сайт НЕ коммерческий, так что заоблачные московские и киевские цены мне не по карману