Торгово-обменный сайт

$20000
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок866 просмотров
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Сайт AGELMA.COM, далее «проект» или «сайт», является новым ресурсом по организации обмена товаров между пользователями в сети Интернет. Данный сайт будет предоставлять возможность пользователям выставлять товары для последующей продажи через аукцион или прямой бартер. Инновационный подход заключается в предоставлении возможности пользователям обмениваться товарами напрямую, т.е. за выставленный лот можно рассчитаться равноценным товаром, либо товаром с более низкой стоимостью и денежным эквивалентом (или наоборот товаром с более высоким денежным эквивалентом и получить денежный эквивалент).

Заработок владельца сайта генерируется из комиссии от завершенных сделок, а так же рекламы размещенной на сайте.

Сайт будет поддерживать общепринятые системы расчета в интернете: кредитные карты (authorize.net), PayPal.

Сайт будет поддерживать несколько языков: английский (основной), греческий и португальский. Направленность сайта (регионы) Европа, Ближний Восток, Индия, Бразилия.

На сегодняшний день имеется: ТЗ (несколько модулей еще не проработаны), проект дизайна, логотип, календарный план работ.

И естественно финансирование.

Приглашаются: готовые команды с опытом выполнения больших проектов или независимые исполнители (список см. здесь http://www.weblancer.net/vacancies/23932.html

15 лет назад
onoyko
Павел 
58 летГреция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва(-1)
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