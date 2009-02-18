Необходимо предложить полное законченное решение от ТЗ до реализации, в том числе дизайн. Наполнение контентом - наше. Аналог www.elec.ru, www.vashdom.ru, www.ruscable.ru другой рынок требуется оценочная стоимость проекта срок реализации до 1 сентября повторное предложение в связи расчетом проекта icq: 55663197 skype: sdasler
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно разработать флеш-сайт для фотостудии и разместить на уже имеющемся хостинге.
вот то что наравится! шаблон http://www.whitestudios.ru/
наличие админки обязательно
возможно использование другого похожего шаблона
возможно joomla
.................................
2) Сделать флеш-сайт фотографу - наличие админки обязательно.
пример - http://www.grayscott.com/
сделать точь в точь всё кроме пункта client access (он ненужен)
галерея работ, отправка сообщений с сайта, желательно раздел для видеоролика, текстовые стреницы.
дизайн дам - всё что нужно это заадминить и сделать на флеше.
точное тз при согласовании примерной цены.
сайт без адреса о разработчике.
оплата нал при встрече. или электронкой.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20000
Сайт AGELMA.COM, далее «проект» или «сайт», является новым ресурсом по организации обмена товаров между пользователями в сети Интернет. Данный сайт будет предоставлять возможность пользователям выставлять товары для последующей продажи через аукцион или прямой бартер. Инновационный ...Закрыт15 лет назад
Необходимо реализовать соц. сеть, аналог vkontakte.ru/odnoklassniki.ru и им подобных, "под ключ". Указывайте сроки и стоимость разработки. P.S. Писать только тем, кто в теме!Закрыт15 лет назад
Есть организация, которая является диллером более 20 автомобильных брендов. У каждого брнда есть свой сайт. Надо разработать дизайн портала, который будет объединять все эти бренды в себе и, соответственно, програмная (CMS для дальнейшего самостоятельного ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать 4 сайта для сетевого маркетинга Примеры: 1) http://inmarket.name/ Продажа программ обучения работе на ПК 2) http://www.winalite-web.ru/ Женские гигиенические прокладки 3) http://www.amway.ua/ http://www.amway.ru/ Бытовая ...Закрыт15 лет назад
- $250
ТЗ на главной странице должен быть текст видимый поисковикам нужна галерея с возможность редактирования списка подгалерей и фотографий страницы: главная, портфолио, услуги, контакты, ссылки жду от Вас предложения, цену и срокиСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется создать сайт схожий с videosaver.ru. Основная идея-это скрипт для прямого скачивания по ссылкам.подробности будут оговорены с человеком, которого мы выберем для реализации проекта.прошу по возможности указывать цену, хотя бы приблизительно. жду предложенийСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://vector-clipart.org нужно либо движок сделать для него или скрипты какае... вообщем хочется, при добавлении нового раздела, появлялись странички сами и с описанием под каждую картинку чтоб я без проблемм загружал инфу... по движку подобие http://www.vector-logos.com/ жду ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужен сайт с интернет-магазином, некое техническое задание на будущий проект находится в прикреплённом файле. Наполнением каталогов займусь я сам. Нужен дизайн сайта, верстка, движок, а также загрузка на уже существующий адрес и наладка работы. ...Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн сайта по тематике "Шины б\у", установить CMS, залить на хостинг. Таких сайтов в перспективе надо 4 штуки. Дизайн хочется нешаблонный. В предложении указывайте сразу цену. За дешевизной не гонюсь, но и ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт15 лет назад