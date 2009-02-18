1) Нужно разработать флеш-сайт для фотостудии и разместить на уже имеющемся хостинге.

вот то что наравится! шаблон http://www.whitestudios.ru/

наличие админки обязательно

возможно использование другого похожего шаблона

возможно joomla

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2) Сделать флеш-сайт фотографу - наличие админки обязательно.

пример - http://www.grayscott.com/

сделать точь в точь всё кроме пункта client access (он ненужен)

галерея работ, отправка сообщений с сайта, желательно раздел для видеоролика, текстовые стреницы.

дизайн дам - всё что нужно это заадминить и сделать на флеше.

точное тз при согласовании примерной цены.

сайт без адреса о разработчике.

оплата нал при встрече. или электронкой.