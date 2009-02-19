Создание сайта для свадебного агенства

Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела.

В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые подразделы будут большими по объему информации.

Идеи по каждому разделу уже сформированы. Некоторые фото и текст к каждому разделу будет предоставлен, главное грамотно и красиво оформить.

На сайте также должна быть лента с новостями, которые можно добавлять. Также будут размещены несколько видео роликов.

Необходимы цена и сроки. Приблизительную цену обозначайте обязательно. Спасибо!!!