Создание сайта для свадебного агенства

Сайты «под ключ»Закрыт49 заявок450 просмотров
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Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела.

В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые подразделы будут большими по объему информации.

Идеи по каждому разделу уже сформированы. Некоторые фото и текст к каждому разделу будет предоставлен, главное грамотно и красиво оформить.

На сайте также должна быть лента с новостями, которые можно добавлять. Также будут размещены несколько видео роликов.

Необходимы цена и сроки. Приблизительную цену обозначайте обязательно. Спасибо!!!

15 лет назад
gleboff
Россия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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