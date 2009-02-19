Создание сайта для свадебного агенства

Требуется разработка сайта многопрофильного туроператора, работающего по зарубежным направлениям. Сайт состоит из трех шаблонов страниц. Первые два шаблона реализуются посредством flash. Третий шаблон является основным шаблоном, который будет использоваться для создания подразделов и наполнения контентом. ...
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Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела.
В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые подразделы будут большими по объему информации.
Идеи по каждому разделу уже сформированы. Некоторые фото и текст к каждому разделу будет предоставлен, главное грамотно и красиво оформить.
На сайте также должна быть лента с новостями, которые можно добавлять. Также будут размещены несколько видео роликов.
Необходимы цена и сроки. Приблизительную цену обозначайте обязательно. Спасибо!!!
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