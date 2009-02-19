Короче говоря нужен дешевый сателит.

Что конкретно нужно:

- Движок: WordPress 2.7

- Тематика: недвижимость, строительство, ремонт и т.д.

- Контент: копипаст

- Дизайн: переделаный шаблон (но нормальный, чтобы не кидалось сразу в глаза слово сателит), можно переведённый забугорный шаблон, главное чтобы не был в пабике и не стоял на каждом втором блоге;

- Страниц: чем больше - тем лучше (но не меньше 400);

- Количество знаков на 1 страницу: не меньше 3000 (в идеале 5000-6000)

- Цена: чем меньше тем лучше.

Оплата по факту выполнения работы. Перед сдачей - обязательно продемонстрировать сайт (не в виде парочки скриншотов, а сам сайт, можно на бесплатном хостинге).

Указывайте следущие даные сайта который имеете/хотите сделать:

- Тематика;

- Количество страниц;

- Среднее количество знаков на страницу;

- Цена;

- Контакты.

Если меня заинтересует я вам стучу и вы мне расказываете прримерно как будет выглядеть дизайн (если сайт будете делать). Если всё ок, я соглашаюсь, вы делаете, показываете, я плачу и после этого вы мне передаёте материалы.

З.Ы. Повторяю, контент должен быть копипаст, так что цены должны быть соответствующие.