Создание веб-магазина продажи электронной техники

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки403 просмотра
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Всем привет, была задача создать интернет-магазин, разместить на хостинге,

запустить и в последствии поддерживать его.

Благодарю всех кто предложил свои услуги, но руководство мотивируя кризисом резко обрубило бюджет,

тем не менее сайт нужен.

Поэтому придется создавать своими руками чем умеем :)

Теперь собственно решение - после поисков решили создать инет-магазин на базе бесплатных скриптов, либо не дорогих. Это Joomla с Virtuemart либо скрипт ShopCMS либо еще какие движки, пока в поиске.

Пока все понятно, собственно предложение тем кто знает, есть свободное время и хочет чуть подзаработать - это консультации за n-ную сумму в этом, уже моем проекте, так как основную работу и сопровождение придется делать самому.

Подитоживая: нужен консультант и помощник в этом не таком уж большом проекте с ограниченным бюджетом:

1 поставить на ноги магазин

2 модифицировать чуть если понадобиться

Еще раз всем Спасибо! за внимание.

Ждем предложений и желательно сразу с описанием в чем именно будет поддержка:

Вот что примерно нужно: http://shopcms.perm.ru/index.html

15 лет назад
skatet
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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