Проект "iXBT.bY", переделка с нуля!

Ищем веб-дизайнера (мастера на все руки) под систему 1С-Битрикс, для переделки проекта iXBT.bY с нуля. Новый дизайн, новая CMS - 1C-Битрикс.

Для претендентов требуется знать:

Хорошее знание: Corel Draw 13, Photoshop CS3, Adobe Illustrator, Microsoft Office 2003-2007 (в. PowerPoint), Flash 8-9.0, ActionScript 1-3.0, Gif баннеры, Стандарты (HTML, PHP, XHTML, XML), CSS 2-3.0.

Знание: CMS (1C-Битрикс: Управление сайтом).

Опыт работы от 2 лет дизайнером.

Портфолио работ в области коммерческих проектов: создание сайтов, баннеров.

Стоимость работ над проектом устанавливается по согласованию.

Внимание!!! Веб-студиям не обращаться, ищем свободных web-мастеров на все руки.

Резюме свои с предложениями на почтовый ящик: [email protected]

Указывайте ссылку на свое портфолио.

При положительной и удачной работе, предлагаем постоянное сотрудничество на другие проекты.