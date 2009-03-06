Ищем веб-дизайнера (мастера на все руки) под систему 1С-Битрикс, для переделки проекта iXBT.bY с нуля. Новый дизайн, новая CMS - 1C-Битрикс. Для претендентов требуется знать: Хорошее знание: Corel Draw 13, Photoshop ...
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- $1000Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $800
Программиста PHP/MySQL/Ajax – Администратора серверов (под CMS системы 1С-Битрикс: Управление сайтом, Joomla). Возраст: от 25 до 35 лет. Приглашаем энергичных и желающих работать людей, профессионалов в своем деле, умеющих четко следовать инструкциям и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $800
Веб-дизайнера Возраст: от 25 до 35 лет. Приглашаем энергичных и желающих работать людей с творческим и креативным подходом, способных придумывать и воплощать дизайн идеи. Приветствуется быстрый темп работ, новые идеи и ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад