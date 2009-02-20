Создание копии сайта

Ищем веб-дизайнера (мастера на все руки) под систему 1С-Битрикс, для переделки проекта iXBT.bY с нуля. Новый дизайн, новая CMS - 1C-Битрикс. Для претендентов требуется знать: Хорошее знание: Corel Draw 13, Photoshop CS3, Adobe Illustrator, Microsoft Office 2003-2007 ...
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