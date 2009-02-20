Создание сайта-викторины ( с SMS-доступом)

Требуется создание следующего сайта:

посредством отправки SMS на короткий номер пользователю доставляется SMS-кой логин и пароль для доступа к викторине на сайте. Непосредственно в самом блоке "Викторина" нужно учитывать результат по введеному логину ( правильные ответы и время ответа) и сохранять полученные результаты на сайте.