Создание сайта-викторины ( с SMS-доступом)

Требуется разработать под ключ небольшой портал бизнес тематики. из функционала: каталог организаций, - регистрация, авторизация для лица представляющего организацию (внутренний интерфейс соответственно, добавить/удалить/изменить информацию, размещенную лицом организации) доска объявлений - каталог рубрик для объявлений (добавление/удаление рубрик, подрубрик и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание следующего сайта:
посредством отправки SMS на короткий номер пользователю доставляется SMS-кой логин и пароль для доступа к викторине на сайте. Непосредственно в самом блоке "Викторина" нужно учитывать результат по введеному логину ( правильные ответы и время ответа) и сохранять полученные результаты на сайте.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании,которая занимается оптово-розничной продажей итальянского отопительного оборудования.Более детальная информация в предложенном Вами ТЗ. Ждем Ваши предложения по срокам и оплате. Спасибо! Пример работ,которые понравились http://www.totemcompany.com.ua/portfolio.htmlСайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать несложный дизайн натянуть на hostcms и скопировать туда инфу с sunfero.ru. Рассмотрю только предложения с ценой.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Магазин по продаже часов удобная и простая в обучении cms (shop cms, shop-script и пр.) возможны шаблонные варианты сроки очень сжатые - пишите скорей)Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Интересует создание тематического сайта. Тематика - управление персоналом. Для примера - http://hr-expert.net Сколько это будет стоить? И какие сроки?Сайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дизайн есть. Нужно сделать все остальное. нужен аналог m4i.ru Цены и сроки указывайте, в личку писать не обязательно, преимущества Вам это не дастСайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Срочно нужен хороший верстальщик со знанием php. Гарантируем плотную работу в течение 10 дней, хорошую оплату, работа в офисе компании (Центр)/удаленная Присылайте примеры своих работ.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Ищем веб-дизайнера (мастера на все руки) под систему 1С-Битрикс, для переделки проекта iXBT.bY с нуля. Новый дизайн, новая CMS - 1C-Битрикс. Для претендентов требуется знать: Хорошее знание: Corel Draw 13, Photoshop CS3, Adobe Illustrator, Microsoft Office 2003-2007 ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
Дано: сайт с контентом (2 000 текстовых страниц) Необходимо : создать полный аналог сайта (сграбить содержимое), нариосвать и натянуть новый дизайн Сроки: 4 дня Оплата: высокаяСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт с вакансиями и резюме на бесплатном движке. Чем дешевле, тем лучше. Присылайте название движка и цену.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт15 лет назад