Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт74 заявки675 просмотров
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Всем здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании,которая занимается оптово-розничной продажей итальянского отопительного оборудования.Более детальная информация в предложенном Вами ТЗ.

Ждем Ваши предложения по срокам и оплате.

Спасибо!

Пример работ,которые понравились http://www.totemcompany.com.ua/portfolio.html

15 лет назад
sahara2009
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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