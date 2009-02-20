Создание сайта

Всем привет, была задача создать интернет-магазин, разместить на хостинге, запустить и в последствии поддерживать его. Благодарю всех кто предложил свои услуги, но руководство мотивируя кризисом резко обрубило бюджет, тем не менее сайт нужен. Поэтому придется создавать ...