Дизайн + host cms = клон сайта sunfero.ru

Магазин по продаже часов удобная и простая в обучении cms (shop cms, shop-script и пр.) возможны шаблонные варианты сроки очень сжатые - пишите скорей)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несложный дизайн натянуть на hostcms и скопировать туда инфу с sunfero.ru. Рассмотрю только предложения с ценой.
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