Небольшой портал

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок591 просмотр
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Требуется разработать под ключ небольшой портал бизнес тематики.

из функционала:

каталог организаций,

- регистрация, авторизация для лица представляющего организацию (внутренний интерфейс соответственно, добавить/удалить/изменить информацию, размещенную лицом организации)

доска объявлений

- каталог рубрик для объявлений (добавление/удаление рубрик, подрубрик и т.д.)

- модерация объявлений админом

- хороший поиск!!!

- форма обратной связи

- удобный просмотр на сайте ( удобство и юзабилити! на самом сайте и в пользовательской части очень важно )

Просьба!!!! Фрилансер из Киева для лично встречи и обсуждения дополнительного функционала.

жду предложений по цене и CMS

15 лет назад
dkoroleva
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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