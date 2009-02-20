Требуется разработать под ключ небольшой портал бизнес тематики.

из функционала:

каталог организаций,

- регистрация, авторизация для лица представляющего организацию (внутренний интерфейс соответственно, добавить/удалить/изменить информацию, размещенную лицом организации)

доска объявлений

- каталог рубрик для объявлений (добавление/удаление рубрик, подрубрик и т.д.)

- модерация объявлений админом

- хороший поиск!!!

- форма обратной связи

- удобный просмотр на сайте ( удобство и юзабилити! на самом сайте и в пользовательской части очень важно )

Просьба!!!! Фрилансер из Киева для лично встречи и обсуждения дополнительного функционала.

жду предложений по цене и CMS