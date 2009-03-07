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Добрый день! Необходим поиск данных в сети и запись их в таблицу. Подробное задание скину в личное сообщение, напишу сам. Оставляйте свои заявки.
Наполнение сайтов21 заявка
Закрыт
12 лет назад
Добрый день! Необходим поиск данных в сети и запись их в таблицу. Подробное задание скину в личное сообщение, напишу сам. Оставляйте свои заявки.
нужно перевести тему Wordpress ( по рекрутиингу) на русский язык, а также добавить новые справочники.
Нужно создать парсер следующего типа : 1. Собирал данные по товарам: код товара , наименование товара , описание товара , цена , фирма- продавец, картинка товара. 2. Запускался с ...
Требуется создание следующего сайта: посредством отправки SMS на короткий номер пользователю доставляется SMS-кой логин и пароль для доступа к викторине на сайте. Непосредственно в самом блоке "Викторина" нужно учитывать результат по введеному ...