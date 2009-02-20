Сайт визитка для узкопрофильной кабельной компании

Сайт визитка. Профиль компании - продажа разноцветного кабеля. необходимо должным образом обыграть этот вопрос сделав сайт красочным. Flash предпочтителен так как главное на этом сайте не информация, а представительство. Смотрите описание.

Сформировано описание того что мы бы хотели увидеть на сайте.

icq 3448444

[email protected]

хотелось бы заплатить за это 5000 рублей

Добавил лого и кабель о котором идет речь.