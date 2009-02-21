Сайт покерного клуба

Разработка сайта покерного ОФФлайн клуба. Возможности сайта:

1.Сайт должен быть с оригинальным дизайном с добавлением флеш анимации.

2.Сайт должен быть с поддержкой базы данных для регистрации пользователей и ведение учета по ним пример сайта можно посмотреть (www.citypoker.com.ua )

Технические характеристики программного обеспечения покер-клуба

1. Программа должна уметь работать с пластиковыми картами и терминалами для этих карт (для каждого вида пластикиовой

карты: карта регуляра, серебрянная карта и золотая). На этих картах должен вестись учет колличества сыгранных турниров, колличество сыгранных рук в

кеш-игре, колличество рейка, зачисленное на эту карту при игре в кэш. В зависимости от типа карты разная

структура начисления бонусов и рейка.

2. Член клуба должен иметь возможность получать "живыми" деньгами рейк, то есть выводить деньги из клуба.

Также он имеет возможность регистрироваться на каждом турнире с помощью этой карты, также он должен иметь возможность регистрироваться на кэш-игре с помощью этой карты.

У диллера за каждым столом должен быть точ-скрин и терминал для регистрирования карты члена клуба. Точ-скрин нужен для того, чтобы диллер за столом мог видеть каждого

зарегистрировавшегося члена клуба и насчитывать рейк. Также с помощью этой карты должен иметь возможность рассчитаться за бонусы в баре и магазине клуба.

Терминалы должны быть 2-х типов: на считывание пластиковых карт и на их запись. Терминал для записи карт необходим для регистрации новых членов клуба.Этот софт должен быть интегрирован с веб сайтом для того чтобы можно быо зарегестироваться в турнирах и посомтреть свой рейтинг и т.д

ЭТО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Через ПАРУ ДНЕЙ БУДЕТ ТЗ и КОНКУРС