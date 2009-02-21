Создать сайт под ключ

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Здравствуйте все те кто обратил внимание. Нужно создать сайт, приблизительный макет есть, ориентированный на туризм (бронирование отелей) заказ экскурсий и пр.
Михаил.
Пишите [email protected]
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