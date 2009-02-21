Создать сайт под ключ

Необходимо оформить(разработать) страничку продажи коттеджа (визитка объекта). Все это нужно установить на joomla 1.5 с перспективой расширения. В оформлении необходимо использовать изображения дома и акцентировать на них внимание. Возможно, даже очень желательно, использование каких-нибудь красивых ...