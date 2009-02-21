Создать сайт под ключ

$500
Сайты «под ключ»Закрыт38 заявок591 просмотр
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Здравствуйте все те кто обратил внимание. Нужно создать сайт, приблизительный макет есть, ориентированный на туризм (бронирование отелей) заказ экскурсий и пр.

Михаил.

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15 лет назад
latex
46 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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