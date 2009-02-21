Интернет-аукцион(все + раскрутка(можно частями))

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка306 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание сайта.

Пишем цены и сроки по ПУНКТАМ!!!!!!!

1. Дизайн

2. Сайт интернет-аукцион с регистрацией по смс

3. Раскрутка (продажа грузовика)

Будет продаваться 1 грузовик, понимаю что смешно, но заказчик так хочет, а мое дело маленькое))

Прошу без цен и сроков не писать!!!! ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ!!!! ТАКИХ ВООБЩЕ УЧИТЫВАТЬ НЕ БУДУ!!!!

ЦЕНЫ И СРОКИ МОЖНО ПРИМЕРНЫЕ!!! ДО СОСТАВЛЕНИЯ ТЗ!!!

СПОСОБОВ ОПЛАТЫ МНОГО;)

15 лет назад
laboffreedom
Антон 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Сайт з базой на движке dle

    $50

    Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт визитка для узкопрофильной кабельной компании

    Сайт визитка. Профиль компании - продажа разноцветного кабеля. необходимо должным образом обыграть этот вопрос сделав сайт красочным. Flash предпочтителен так как главное на этом сайте не информация, а представительство. Смотрите описание. Сформировано описание того что мы ...

    Сайты «под ключ»54 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт – визитка, страничка продажи коттеджа.

    Необходимо оформить(разработать) страничку продажи коттеджа (визитка объекта). Все это нужно установить на joomla 1.5 с перспективой расширения. В оформлении необходимо использовать изображения дома и акцентировать на них внимание. Возможно, даже очень желательно, использование каких-нибудь красивых ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт под ключ

    $500

    Здравствуйте все те кто обратил внимание. Нужно создать сайт, приблизительный макет есть, ориентированный на туризм (бронирование отелей) заказ экскурсий и пр. Михаил. Пишите [email protected]

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт покерного клуба

    $2500

    Разработка сайта покерного ОФФлайн клуба. Возможности сайта: 1.Сайт должен быть с оригинальным дизайном с добавлением флеш анимации. 2.Сайт должен быть с поддержкой базы данных для регистрации пользователей и ведение учета по ним пример сайта можно посмотреть (www.citypoker.com.ua ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать CJ сайт

    $60

    Необходимо создать CJ сайт (домен и хостинг имеются). CJ скрипт на ваш выбор! Связь со мной ICQ: 740962 Оплата WebMoney (договорная)

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фотогалерея

    Требуется создание фотогалереи с интеграцией платежных систем ( в частности - Epassport). Подробности ICQ405308535

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аналог klavogonki.ru

    $100

    Нужно сделать аналог klavogonki.ru с очень простеньким дизайном. Основное мое требование поддержка UTF-8.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад