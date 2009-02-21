Интернет-аукцион(все + раскрутка(можно частями))

Требуется создание сайта.

Пишем цены и сроки по ПУНКТАМ!!!!!!!

1. Дизайн

2. Сайт интернет-аукцион с регистрацией по смс

3. Раскрутка (продажа грузовика)

Будет продаваться 1 грузовик, понимаю что смешно, но заказчик так хочет, а мое дело маленькое))

Прошу без цен и сроков не писать!!!! ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ!!!! ТАКИХ ВООБЩЕ УЧИТЫВАТЬ НЕ БУДУ!!!!

ЦЕНЫ И СРОКИ МОЖНО ПРИМЕРНЫЕ!!! ДО СОСТАВЛЕНИЯ ТЗ!!!

СПОСОБОВ ОПЛАТЫ МНОГО;)