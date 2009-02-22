Создание Мужского интернет-журнала

Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложение только для КИЕВА!!!!
Разделы журнала
1. Знакомства (партнерка mamba.ru )
2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, дети, Спорт, Стиль и мода, В жизни бывает и т.п.)
3. Гороскоп (експорт с...)
Дополнительные елементы:
1. Рассылка
2. Праздники (информер с...)
3. Опрос (голосование)
4. Систему управления контентом и банерами
Примеры:
+++ joomlo не предлогать +++
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