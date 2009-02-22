Создание Мужского интернет-журнала

$500
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки399 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предложение только для КИЕВА!!!!

Разделы журнала

1. Знакомства (партнерка mamba.ru )

2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, дети, Спорт, Стиль и мода, В жизни бывает и т.п.)

3. Гороскоп (експорт с...)

Дополнительные елементы:

1. Рассылка

2. Праздники (информер с...)

3. Опрос (голосование)

4. Систему управления контентом и банерами

Примеры:

www.menslife.info

+++ joomlo не предлогать +++

15 лет назад
Corsar821
Yaroslav Tesl 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт з базой на движке dle

    $50

    Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка 10 сайтов

    Требуется разработка 10 сайтов заданной тематики на чистом html. Сайты "под ключ". Уникальный, хороший дизайн. 15-20 страниц уникального текста.

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется написать сайт визитку!

    $100

    Сайт визитка, небольшой каталог товаров с фото без возможности покупки on-line! Для некоторых разделов должна быть панель администрирования с возможностью изменения текста и фото. Дизайн предоставляю. Цена - 100$ Если сайт будет сделан качественно, обеспечу частые заказы с ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт на DLE

    Сайт для примера delay-dengi.ru, объязательно что-бы был разбит на разделы с ограниченым доступом! С бюджетом не определился! Но работка, насколько я понимаю для разбирающегося в ДЛЕ совсем несложная?!Рассмотрю любые предложения!

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-аукцион(все + раскрутка(можно частями))

    Требуется создание сайта. Пишем цены и сроки по ПУНКТАМ!!!!!!! 1. Дизайн 2. Сайт интернет-аукцион с регистрацией по смс 3. Раскрутка (продажа грузовика) Будет продаваться 1 грузовик, понимаю что смешно, но заказчик так хочет, а мое дело маленькое)) Прошу без цен и ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт под ключ

    $500

    Здравствуйте все те кто обратил внимание. Нужно создать сайт, приблизительный макет есть, ориентированный на туризм (бронирование отелей) заказ экскурсий и пр. Михаил. Пишите [email protected]

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт покерного клуба

    $2500

    Разработка сайта покерного ОФФлайн клуба. Возможности сайта: 1.Сайт должен быть с оригинальным дизайном с добавлением флеш анимации. 2.Сайт должен быть с поддержкой базы данных для регистрации пользователей и ведение учета по ним пример сайта можно посмотреть (www.citypoker.com.ua ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад