Требуется написать сайт визитку!

$100
Сайты «под ключ»Закрыт53 заявки536 просмотров
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Сайт визитка, небольшой каталог товаров с фото без возможности покупки on-line!

Для некоторых разделов должна быть панель администрирования с возможностью изменения текста и фото.

Дизайн предоставляю.

Цена - 100$

Если сайт будет сделан качественно, обеспечу частые заказы с более высокой оплатой!

15 лет назад
semer
Артем 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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