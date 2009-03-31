Создание сайта

Сайты «под ключ»Завершен42 заявки581 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть задача сделать сайт, похожий (функционально) на

_http://www.airwar.ru

с некоторыми добавками и т.п.

Видимо, стоит взять за основу какую-нибудь CMS.

Жду Ваши предложения по бюджету, срокам, CMS.

Ссылки на реализованные проекты - обязательны.

С основными претендентами будем обсуждать детали и этапность.

Победителю, по итогам реализации , будет предложено сделать пяток однотипных проектов.

15 лет назад
MTF
Австралия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
Толковый специалист, и работает толково. Адекватные цены. Был терпелив к глупым вопросам и отсутствию четкого ТЗ. Результат работы (в перманентном процессе тестирования и отладки) можно наблюдать на http://www.retroplan.ru
Отличный заказчик с интересным проектом! Рад нашему сотрудничеству. Очень надеюсь на наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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