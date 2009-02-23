Создание сайта стоматологической клиники

Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание сайта "под ключ", от дизайна с использованием элементов существующего фирменного стиля, до программирования на CMS.
В приложении - основные требования.
В качестве CMS использовать 1C-Bitrix (редакция Малый бизнес) версии 6.5, или бесплатную CMS (Joomla, на пример). Указывайте CMS в заявках.
Также рассмотрю отдельно предложения по программированию в CMS структуры (без дизайна и верстки) и "натяжке" готового дизайна. В этом случае прошу указывать CMS на которой готовы выполнить работу и цену вопроса.
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