Создание сайта стоматологической клиники

Необходимо создание сайта "под ключ", от дизайна с использованием элементов существующего фирменного стиля, до программирования на CMS.

В приложении - основные требования.

В качестве CMS использовать 1C-Bitrix (редакция Малый бизнес) версии 6.5, или бесплатную CMS (Joomla, на пример). Указывайте CMS в заявках.

Также рассмотрю отдельно предложения по программированию в CMS структуры (без дизайна и верстки) и "натяжке" готового дизайна. В этом случае прошу указывать CMS на которой готовы выполнить работу и цену вопроса.