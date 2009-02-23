Нужен инет магазин на shop-script

В общем интересует создание скандинавского аукциона, похожего на gagen.ru.(с этим скриптом) С красивым небольшим дизайном и максимальным функционалом. ТЗ пока делаем От вас интересует примерные цены (от … и т.д.) и сроки - стоимость создание проекта под ключ - ...