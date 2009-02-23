Нужен инет магазин на shop-script

В общем интересует создание скандинавского аукциона, похожего на gagen.ru.(с этим скриптом) С красивым небольшим дизайном и максимальным функционалом. ТЗ пока делаем От вас интересует примерные цены (от … и т.д.) и сроки - стоимость создание проекта под ключ - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать и прикрутить дизайн, настроить импорт прайса из 1С
дизайн трёхколоночный, каталог должен выводиться в две колонки, в приложении внешний вид при открытии подраздела каталога
от Вас цена и сроки
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