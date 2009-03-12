Сайт туристической компании

Требуется создание сайта на dle; по функционалу и дизайну точно такой как http://janka.ru/ Единственное, сайт должен быть ориентирован на клипы исполнителей, но, кроме клипов, присутствуют разделы "Приколы", "Мультфильмы" Плюс небольшие изменения, о них при переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
Сверстать и прикрутить верстку и создать сайт на основе цмс
Срок сдачи 14 марта!!!
На сайте будет 15 страниц (5 основных, 10 программ)+ галерея.
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