Сделать фотогалерею на DLE

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать фотогалерею на DLE

Подробнее по ICQ, оставляйте номер для связи.

Просьба в личку не писать.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
  • Похожие заказы

  • Сайт туристической компании

    Требуется: Сверстать и прикрутить верстку и создать сайт на основе цмс Срок сдачи 14 марта!!! На сайте будет 15 страниц (5 основных, 10 программ)+ галерея.

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Потрібно сайт

    Потрібно розробити сайт інтернет магазин каталог фірм і товарів, деталі при телефонній розмові

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать аналог

    $1000

    Внимание сайт серьезный,людей нужно таких же!Посмотрите на объем сайта,а потом уже стоимость пишите! Тематика медицина, портал webmd.com.Нужен аналог на русском языке,по контенту будут изменения.ТЗ это сайт аналог,если умеете так работать,то пожалуйста!Оплата в два этапа,по факту ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать интернет-магазин!

    $500

    Разыскивается веб-дизайнер-программист для разработки интернет-магазина с "0". Не дорогой, ответственный товарищ, живущих в пределах синеокой Белоруссии. Подробности по ссылке: http://tishkoffconsult.com/promo/job_site_20090223.php

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копия smsfile.ru

    ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛХОСТИНГА с антилич защитой,,поддержкой ftp и двухуровневой рефферальной системой.за пример берём smsfile.работу по предоплате не предлагаем!!! (нужен полностью работоспособный сайт(точный аналог smsfile.ru под ключ) связь только по acq205617270

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется создание сайта на dle

    $75

    Требуется создание сайта на dle; по функционалу и дизайну точно такой как http://janka.ru/ Единственное, сайт должен быть ориентирован на клипы исполнителей, но, кроме клипов, присутствуют разделы "Приколы", "Мультфильмы" Плюс небольшие изменения, о них при переписке

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен инет магазин на shop-script

    Надо сверстать и прикрутить дизайн, настроить импорт прайса из 1С дизайн трёхколоночный, каталог должен выводиться в две колонки, в приложении внешний вид при открытии подраздела каталога от Вас цена и сроки

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад