Нужно сделать интернет-магазин!

$500
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок410 просмотров
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Разыскивается веб-дизайнер-программист для разработки интернет-магазина с "0". Не дорогой, ответственный товарищ, живущих в пределах синеокой Белоруссии. Подробности по ссылке: http://tishkoffconsult.com/promo/job_site_20090223.php

15 лет назад
oleg_tishkov
Олег Тишков 
54 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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