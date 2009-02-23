Сделать аналог

Требуется: Сверстать и прикрутить верстку и создать сайт на основе цмс Срок сдачи 14 марта!!! На сайте будет 15 страниц (5 основных, 10 программ)+ галерея.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание сайт серьезный,людей нужно таких же!Посмотрите на объем сайта,а потом уже стоимость пишите! Тематика медицина, портал webmd.com.Нужен аналог на русском языке,по контенту будут изменения.ТЗ это сайт аналог,если умеете так работать,то пожалуйста!Оплата в два этапа,по факту выполнения!
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