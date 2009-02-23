Сделать аналог

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок344 просмотра
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Внимание сайт серьезный,людей нужно таких же!Посмотрите на объем сайта,а потом уже стоимость пишите! Тематика медицина, портал webmd.com.Нужен аналог на русском языке,по контенту будут изменения.ТЗ это сайт аналог,если умеете так работать,то пожалуйста!Оплата в два этапа,по факту выполнения!

15 лет назад
Liteweb
Антон 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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