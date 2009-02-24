Интернет-магазин с нуля(VamShop, oscommerce, др.)

Сайты «под ключ»Закрыт45 заявок509 просмотров
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Нужно разработать интернет-магазин gps-навигаторов с нуля. По дизайну есть общие соображения, но в целом - ваше творчество. Функционал, - например, как на http://nobix.ru/ Желательно на VamShop, oscommerce (рассмотрим и другие CMS, в том числе ваши собственные. Главное - чтобы нам было удобно работать с этой CMS).

Высылайте ваши предложения по срокам и стоимости, портфолио. Внесем предоплату. Главное, чтоб фрилансер был ответственным и не растягивал сроки.

15 лет назад
agoloveshenko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад