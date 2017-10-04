Здравствуйте! Меня зовут Шевкет. Я занимаюсь созданием высоко конверсионных Landing Page, а также других типов сайтов.

Здравствуйте! Меня зовут Шевкет. Я занимаюсь созданием высоко конверсионных Landing Page. Разрабатываю проекты под ключ, то есть Вы получаете готовое решение с дизайном, версткой, программированием и наполнением контента по вашему желанию. Цель создания Landing Page - увеличить Вам продажи, привлечь новых посетителей, увеличить до максимума конверсию. Для меня очень важно, чтобы Ваша продающая страница принесла Вам как можно больше прибыли!

Работа со мной:

Для Вашего сайта создается поддомен на моем хостинге на время работы, чтобы Вы могли быть в курсе всех дел, следить за ходом работы в любое удобное для Вас время и при необходимости вносить корректировки. В результате, Вы будете видеть, что работа действительно идет и не стоит на месте! Не исчезаю и не пропадаю, взяв заказ, чтобы Вы могли со мной связаться в нужный Вам момент, предоставляю дополнительные контактные данные, потому что для меня важно, чтобы Вы были довольны не только результатом моей работы, но и ходом работы в целом.