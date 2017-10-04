Salih89

Шевкет Фахриев Salih89

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Шевкет. Я занимаюсь созданием высоко конверсионных Landing Page, а также других типов сайтов.

Здравствуйте! Меня зовут Шевкет. Я занимаюсь созданием высоко конверсионных Landing Page. Разрабатываю проекты под ключ, то есть Вы получаете готовое решение с дизайном, версткой, программированием и наполнением контента по вашему желанию. Цель создания Landing Page - увеличить Вам продажи, привлечь новых посетителей, увеличить до максимума конверсию. Для меня очень важно, чтобы Ваша продающая страница принесла Вам как можно больше прибыли! 

Работа со мной:

Для Вашего сайта создается поддомен на моем хостинге на время работы, чтобы Вы могли быть в курсе всех дел, следить за ходом работы в любое удобное для Вас время и при необходимости вносить корректировки. В результате, Вы будете видеть, что работа действительно идет и не стоит на месте! Не исчезаю и не пропадаю, взяв заказ, чтобы Вы могли со мной связаться в нужный Вам момент, предоставляю дополнительные контактные данные, потому что для меня важно, чтобы Вы были довольны не только результатом моей работы, но и ходом работы в целом.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Нужна верстка интернет магазина
Отличный заказчик, оплата в срок.
Понравился нестандартный подход Максима к разработке сайта! Сайт получился качественный и очень удобный! Даже не потребовались правки. Надеюсь, что еще не раз поработаем вместе. Мне не стыдно рекомендовать Максима-я уверен, что он сделает верстку по высшему разряду. Спасибо!
Ответный отзыв
MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта + Адаптивная верстка
Отлично поработали с данным заказчиком. Четкие требования, приятное общение, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сразу скажу что Максим вызвал к себе доверие. К заданию подходит профессионально, сам по себе человек слова, пунктуален. С заданием справился на одном дыхании, всё понравилось, просто обрисовал в двух словах то что нужно, и через пару дней готовый результат. Очень рад что у меня теперь есть человек в этой сфере, на которого можно в действительности положиться, быть уверенным в нем. В дальнейшем по всем проектам буду советоваться с Максимом.
Ответный отзыв
MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$260
10 баллов
8 лет назад
Сверстать сайт + адаптив
Великолепная постановка задачи и быстрая оплата :) Очень понравилось работать с данным заказчиком.
Благодарю за быструю и качественную работу. Максим всегда на связи, замечания и правки оперативно вносит. Понравился подход к разработке сайта! Сайт получился качественный и очень удобный! Спасибо! Очень доволен сотрудничеством и рекомендую всем!
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