Качественная верстка сайтов с авторским стилем

Последние работы

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

LESS/SCSS

GulpJS

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Рабочее время с 9-00 - 22-00 МСК

О работе:

Работаю по предоплате 5%. Делаю свою работу качественно и в срок - это

непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены -

сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Написав на почту, будьте уверены, что ответ Вы получите в течении часа.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Western Union.

Оплата через VISA или MasterCard .

Bitcoin, Litecoin

Контакты:

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

Telegram: vanquisher71

Уважаемые клиенты, я всегда готов работать на долгосрочной основе. В таком случае Вы уже будете знать, что есть исполнитель и не надо его

искать сново. Кроме того, для постоянных клиентов действуют скидки. Занимаясь своими основными

делами, Вы не будете думать "а как там мой проект?", Вы будете всегда уверены, что

его разрабатывают люди которым Вы доверяете. Кроме того, если Вы занятой человек у

которого практически нету свободного времени, я могу взять на себя

так же и те временные затраты, которые Вы должны осуществлять (покупку

хостинга, домена и прочие нюансы которые требуют Вашего времени).