Desting

Денис Чембурович Desting

 
31 годУкраина/Черновцы
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественная верстка сайтов с авторским стилем

Последние работы

     

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera

    41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Рабочее время с 9-00 - 22-00 МСК

О работе:

Работаю по предоплате 5%. Делаю свою работу качественно и в срок - это

непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены -

сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Написав на почту, будьте уверены, что ответ Вы получите в течении часа.
   

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Western Union.
  • Оплата через VISA или MasterCard .
  • Bitcoin, Litecoin
Контакты:

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

Telegram: vanquisher71

Уважаемые клиенты, я всегда готов работать на долгосрочной основе. В таком случае Вы уже будете знать, что есть исполнитель и не надо его

искать сново. Кроме того, для постоянных клиентов действуют скидки. Занимаясь своими основными

делами, Вы не будете думать "а как там мой проект?",  Вы будете всегда уверены, что

его разрабатывают люди которым Вы доверяете. Кроме того, если Вы занятой человек у

которого практически нету свободного времени, я могу взять на себя

так же и те временные затраты, которые Вы должны осуществлять (покупку

хостинга, домена и прочие нюансы которые требуют Вашего времени).

Верстка сайтаAndroidHTMLiOSjQuerySCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$5
10 баллов
6 лет назад
Красиво и "дешево" оформить 1 html-страничку
Человек просто 'охренеть' как круто делает, просто красавец. Просто глаз не могу оторвать. Если буду богатым, отблагодарю еще $ по полной программе!
От сотрудничества получил удовольствие! Рекомендую как хорошего заказчика и человека)
Ответный отзыв
efriend1984
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать копию сайта
Денис проявил себя с лучшей стороны - с энтузиазмом подошел к задаче, предложил несколько вариантов решения. Всегда был на связи, никаких проблем с коммуникацией. Рекомендую к сотрудничеству!
От сотрудничества получил удовольствие! Рекомендую)
Ответный отзыв
aulas
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$52
10 баллов
6 лет назад
Верстка Landing Page
Сотрудничеством остался очень доволен. Второй исполнитель с портала, с которым не возникло ни одного вопроса на всем этапе работы. Получил больше, чем просил. На связи ПОСТОЯННО, а не как обычно. Сроки исполнения просто потрясные!
Хорошо поставленная задача, от сотрудничества получил удовольствие.
Ответный отзыв
mazaini
Андрей 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Переделать шаблоны сайта под адаптивность, работа с шрифтами
Денис отлично справился с работой! Очень внимательно отнесся к проекту, сделал больше и лучше чем было описано в ТЗ, предложил более оптимальные решения по многим вопросам. Оперативно реагировал на все просьбы и замечания. Всегда на связи! С пониманием отнесся к бюрократическим проволочкам с нашей стороны. От сотрудничества остались только положительные впечатления! Рекомендую Дениса как отличного исполнителя!
Андрей, спасибо за хорошую и быструю обратную связь, ведь это очень важно в нашем деле. Именно благодаря ней мы сделали работу в кратчайшие сроки. По больше бы таких хороших людей как Вы, надеюсь ещё поработаем вместе. Отдельное спасибо за приятный бонус к оплате)
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#654
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#882