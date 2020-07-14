Мобильное приложение iphone

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Закрыт7 заявок585 просмотров

Приветствую! Необходимо разработать мобильное приложение для iphone с элементами дополненной реальности. Предполагается использование фронтальной камеры при наведении на лицо. Если готовы взяться за проект аналогичный Dangle AR и/или являетесь разработчиком чего либо подобного, буду рад знакомству. Кандидатов готовых взяться за проект прошу присылать ссылку на работы и/или мнимально жизнеспособные подобные продукты. 

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