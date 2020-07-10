WebRTC Плеер на Nativescript

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки983 просмотра

Здравствуйте

Нужно написать WebRTC плеер на Nativescript

IOS и Android

Сервак есть, на Вебе плеер работает 

AndroidiOS
5 лет назад
kirakosyan
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • CMS для мобильного приложения на Unity на основе диалоговой системы

    Цель: Создать конструктор диалоговой системы по принципу мессенджера ( WhatsApp ), чтобы добавление нового контента и логики могло быть реализовано контент-менеджером без навыков программирования. Конструктор должен быть вариативным, чтобы мы могли использовать его ...

    AndroidiOSUnity
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Соединить два проекта в один

    $100

    Есть два исходника, два рабочих приложения. Нужно часть функционала одного приложения перенести в другое приложение. Нужно перенести возможность видео и аудио звонков (которая реализована в одном приложении) в другое (перенести код) так, ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • UX UI iOS Design

    Добрый день, Меня зовут Арина, я ищю в стартап дизайнера для разработки дизайн с 0 iOS приложение. Работа - фриланс на этот проект только. На данный момент у нас 4 ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • UX UI iOS Design

    Добрый день, Меня зовут Арина, я ищю в стартап дизайнера для разработки дизайн с 0 iOS приложение. Работа - фриланс на этот проект только. На данный момент у нас 4 ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать backend мобильного приложения

    $100

    Требуется исполнитель на доработку бэкенд части мобильного приложения по доставке еды и напитков. Состоит из:- Мобильное приложение для заказа еды (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.myke..)- Мобильное приложение для водителя (https://play.google.com/store/apps/details?id=am.emti..)- Панель администратора магазина (для добавления товаров, редактирования цен, получения ...

    AndroidFirebaseJavaPHP
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад