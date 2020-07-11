Соединить два проекта в один

Есть два исходника, два рабочих приложения. Нужно часть функционала одного приложения перенести в другое приложение.

Нужно перенести возможность видео и аудио звонков (которая реализована в одном приложении) в другое (перенести код) так, что-бы он работал. Срочно. Бюджет обсуждается.