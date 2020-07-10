UX UI iOS Design

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Закрыт4 заявки1189 просмотров

Добрый день,

Меня зовут Арина, я ищю в стартап дизайнера для разработки дизайн с 0 iOS приложение.

Работа - фриланс на этот проект только.

На данный момент у нас 4 блока - по 20 скринов в каждом + регистрация, профиль и чат.

Скажите пожалуйста, какая у Вас ставка в час или за отрисовку 1 экрана.

И могли бы Вы прислать портфолио проектов над которыми Вы работали.

Спасибо.

iOS
5 лет назад
guest_15943920455072
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