Цель: Создать конструктор диалоговой системы по принципу мессенджера ( WhatsApp ), чтобы добавление нового контента и логики могло быть реализовано контент-менеджером без навыков программирования. Конструктор должен быть вариативным, чтобы мы могли использовать его ...
Проект на Flutter
Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет.
Опыт работы с Firebase
Опыт работы с гугл мапс
Связт телеграм
Заявки фрилансеров
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