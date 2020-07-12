Проект на Flutter

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок1580 просмотров

Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. 

Опыт работы с Firebase 

Опыт работы с гугл мапс

Связт телеграм 

FirebaseFlutter
5 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
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Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Анна
 
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Сергей
 
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Дмитрий
 
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Георгий
 
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7 дней назад
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