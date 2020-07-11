https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583 Мы купили это приложение, там есть несколько косяков. 1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то ...
CMS для мобильного приложения на Unity на основе диалоговой системы
Цель:
Создать конструктор диалоговой системы по принципу мессенджера ( WhatsApp ), чтобы добавление нового контента и логики могло быть реализовано контент-менеджером без навыков программирования. Конструктор должен быть вариативным, чтобы мы могли использовать его для создания сюжета на базе сообщений, аудио, фото, видео, файлов и звонков для последующих новых приложений с изменением только дизайна и механики приложения со стороны разработки. Должен быть функционал добавления и изменения логики сообщений и чатов с разными персонажами: зависимость между сообщениями, зависимость между разными чатами, добавление/изменение паузы между сообщениями и тп.
Пример готового приложения: https://apps.apple.com/ua/app/seven-endgame/id1476673731
Требования:
- Добавление и изменение контента ( текст, видео, фото, аудио, звонок, файл ), настройка логики, размер контейнера сообщения, настройка промежутка между сообщениями, добавление вариантов ответов, добавление тегов (вип / не вип / реклама) к контенту (фото / видео / аудио / файл / звонок ), изменение имени отправителя, изменение фото отправителя, изменение биографии отправителя. изменение стороны, которая отправляет сообщения, должны происходить БЕЗ кода и с одной панели доступа.
- Панель управления должна быть структурирована и интуитивно понятна контент менеджеру
- Добавление контента, изменение логики, добавление новым переписок, персонажей, аудио, звонков, фото и тп по принципу Drag & Drop.
Обязательно опыт работы с нативными библиотеками и фреймворками: добавление Push-Notifications / Local Notification, IAP ( Renewable Subscriptions ), Request Review и Share Application для iOS, Android и Amazon.
*Последующая поддержка и разработка, если сработаемся ( оплата будет отдельно утверждена ).
ТЗ и больше деталей будет предоставлено после подписания NDA.
Пожалуйста, прикрепляйте примерный бюджет и сроки реализации ( дедлайн утвердим после ТЗ ), чтобы ускорить процесс выбора, спасибо!
Заявки фрилансеров
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