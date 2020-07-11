CMS для мобильного приложения на Unity на основе диалоговой системы

Цель:

Создать конструктор диалоговой системы по принципу мессенджера ( WhatsApp ), чтобы добавление нового контента и логики могло быть реализовано контент-менеджером без навыков программирования. Конструктор должен быть вариативным, чтобы мы могли использовать его для создания сюжета на базе сообщений, аудио, фото, видео, файлов и звонков для последующих новых приложений с изменением только дизайна и механики приложения со стороны разработки. Должен быть функционал добавления и изменения логики сообщений и чатов с разными персонажами: зависимость между сообщениями, зависимость между разными чатами, добавление/изменение паузы между сообщениями и тп.

Пример готового приложения: https://apps.apple.com/ua/app/seven-endgame/id1476673731

Требования:

Добавление и изменение контента ( текст, видео, фото, аудио, звонок, файл ), настройка логики, размер контейнера сообщения, настройка промежутка между сообщениями, добавление вариантов ответов, добавление тегов (вип / не вип / реклама) к контенту (фото / видео / аудио / файл / звонок ), изменение имени отправителя, изменение фото отправителя, изменение биографии отправителя. изменение стороны, которая отправляет сообщения, должны происходить БЕЗ кода и с одной панели доступа.

Панель управления должна быть структурирована и интуитивно понятна контент менеджеру

Добавление контента, изменение логики, добавление новым переписок, персонажей, аудио, звонков, фото и тп по принципу Drag & Drop.

высокий уровень знания Unity. Понимание и уверенность в реализации необходимых требованием и возможным предложением нового функционала. Реализация конструктора для последующего применени НЕ разработчиком. Доступность для коллов 2-3 раза в неделю.

Обязательно опыт работы с нативными библиотеками и фреймворками: добавление Push-Notifications / Local Notification, IAP ( Renewable Subscriptions ), Request Review и Share Application для iOS, Android и Amazon.

*Последующая поддержка и разработка, если сработаемся ( оплата будет отдельно утверждена ).

ТЗ и больше деталей будет предоставлено после подписания NDA.

Пожалуйста, прикрепляйте примерный бюджет и сроки реализации ( дедлайн утвердим после ТЗ ), чтобы ускорить процесс выбора, спасибо!