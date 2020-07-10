Разработка парсеров задание в приложение

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Закрыт2 заявки789 просмотров

Разработка парсеров задание в приложение 

https://docs.google.com/document/d/1NFqLX1mAcTnccyxRtvJzvGX8WdnmfLHw_AuNSx3SpOQ/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

Работа по схеме этапов:  1.Выполнение задачи -- 2.утверждение/правки -- 3.вносите исправления -- 4.оплата  

 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
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Наталья
 
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