Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. Опыт работы с Firebase Опыт работы с гугл мапс Связт телеграм
Разработка парсеров задание в приложение
Разработка парсеров задание в приложение
https://docs.google.com/document/d/1NFqLX1mAcTnccyxRtvJzvGX8WdnmfLHw_AuNSx3SpOQ/edit?usp=sharing
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Процесс работы Безопасная сделка или по Факту
Работа по схеме этапов: 1.Выполнение задачи -- 2.утверждение/правки -- 3.вносите исправления -- 4.оплата
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1200Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно написать WebRTC плеер на Nativescript IOS и Android Сервак есть, на Вебе плеер работаетМобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Цель: Создать конструктор диалоговой системы по принципу мессенджера ( WhatsApp ), чтобы добавление нового контента и логики могло быть реализовано контент-менеджером без навыков программирования. Конструктор должен быть вариативным, чтобы мы могли использовать его ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Есть два исходника, два рабочих приложения. Нужно часть функционала одного приложения перенести в другое приложение. Нужно перенести возможность видео и аудио звонков (которая реализована в одном приложении) в другое (перенести код) так, ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Меня зовут Арина, я ищю в стартап дизайнера для разработки дизайн с 0 iOS приложение. Работа - фриланс на этот проект только. На данный момент у нас 4 ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Меня зовут Арина, я ищю в стартап дизайнера для разработки дизайн с 0 iOS приложение. Работа - фриланс на этот проект только. На данный момент у нас 4 ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется исполнитель на доработку бэкенд части мобильного приложения по доставке еды и напитков. Состоит из:- Мобильное приложение для заказа еды (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.myke..)- Мобильное приложение для водителя (https://play.google.com/store/apps/details?id=am.emti..)- Панель администратора магазина (для добавления товаров, редактирования цен, получения ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад