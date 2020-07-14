Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. Опыт работы с Firebase Опыт работы с гугл мапс Связт телеграм
Приложение Битрикс24 для отправки смс.
Тип приложения- серверное локальное приложение без интерфейса в Битрикс24.
Подключение нашего сервера для отправки смс через
Битрикс24. Пример: http://joxi.ru/BA0Q5YqTP3p1nr Наше АПИ по запросу.
Заявки фрилансеров
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