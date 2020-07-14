Приложение Битрикс24 для отправки смс.

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Закрыт1 заявка627 просмотров

Тип приложения- серверное локальное приложение без интерфейса в Битрикс24.

Подключение нашего сервера для отправки смс через ﻿

Битрикс24. Пример: ﻿http://joxi.ru/BA0Q5YqTP3p1nr Наше АПИ по запросу.

5 лет назад
webra
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад