Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. Опыт работы с Firebase Опыт работы с гугл мапс Связт телеграм
Разработка мобильного приложения (Android, 3 экрана, geo, simple_chat)
Мобильное приложения по анонимному поиску партнера на карте (все логика будет доступна исполнителю)
1. Концепция и идея
Создание мобильного приложения для удобного и анонимного поиска партнера на платформах (Android)
2. Требования к проекту и ПО
Язык интерфейса English (с возможностью локализации на других языках)
- совместимо с Andorind 8+
- совместимо IOS 10+ (опционно)
Разработка ведется на flutter с использованием Dart на платформе Android Studio (последние версии)
Серверная на Python 3.7+, Django 3+, Linux на PostGre
3. Дизайн делается отдельно
Отдельные интерфейсы:
4.1 Карта поиска с отмеченными пользователями / объектами (основной интерфейс)
4.2 Профайл (без регистрации) с данными пользователя / объекта. Возможность авторизоваться (по отпечатку) и загрузить ранее сохраненный Профайл.
4.3 Объект пользователя (с возможностью принятия / отклонения запроса от других пользователей) который отражается на карте 4.1
4.4 Объекты — 3 типа
5. Структура приложения и серверной части
5.1 Главная страница admin части содержит стандартный web интерфейс Django 3+ c возможностью управлением объектами приложения.
Управление Пользователями
Профайл — Фото, Ник, текстовые поля
Управление Объектом 1
Фото / Название / адрес / .....
Управление Объектом 2
Название / фото / цена
Управление Объектом 3
Название / Содержание / фото / цена
Управление параметрами геолокации (радиус для пользователя)
Радиус / точность?
Группы пользователей (админ, редактор, пользователь)
Управление Статусы
Главный экран (всего 3 экрана) приложения содержит
- Основную карту приложения, загрузка которой происходит по заданному радиусу. Основной интерфейс использует карту google maps / open street map?
- Профайл пользователя. Вызывается при помощи визуального активного элемента (потянуть экран влево/вправо или кликнуть на Карту для добавления Объекта). Профайл содержит 7 инфо полей
- На карте в левом верхнем углу есть кнопка включения / выключения доступности. Если профайл не заполнен, то пользователя просят заполнить Профайл.
- Заполнив форму пользователь включает доступность которая отражается иконкой объекта на карте. Геолокация определяет место с заданной точностью, пользователь может сдвинуть на точку или привязать к доступному объекту на карте
- После заполнения Профайла Пользователь может создать место или присоединиться к доступным объектам / событиям / событиям других пользователей кликнув на них. Профайл привязывается к сессии? Пользователь может создать только одно место в течении +4 часов. Все эти события будут видны другим Пользователям и доступны для присоединения.
- Пользователь может в любой момент отменить запланированное событие — кликнув на объект и нажав отмена. Соответствующие сообщения передаются подтвержденным пользователям.
- При необходимости пользователь может пройти регистрацию, подтвердив свой майл? и сохраняя Профайл вне зависимости от сессии. Для этого он нажимает на кнопку пройти регистрацию - которая просит подтвердить свой отпечаток пальца. По отпечатку пользователь может полностью Редактировать Профайл. Профайл содержит возможность удаления.
- При открытии Приложения у пользователя появляется возможность по отпечатку пальца при такой авторизации загружается ранее сохраненный Профайл
Слои / функции главной карты
Объект типа событие / объект
Возможность кликнуть и посмотреть данные
(все логика будет доступна исполнителю)
- О проекте
Страница с описанием идеи проекта и контактами службы поддержки.
6. Метрика
В приложение должен быть интегрирован компонент Google для
мобильных приложений Custom Dimensions and Metrics
7. Вопросы публикации - отдельно обсуждается
8. Условия работы / процесс
Согласование условий, ТЗ
Договор и предоплата 30%
Оплата 40% после 75% объема работ
Оплата остального после тестирования и принятия работ
9. Сроки
до 3 месяцев
10. Требования к коду
Желательно документирование на уровне классов
Проведение тестов (функция / тест) на ошибки, скорость
11. Others
Желательно команда/программист из Украины
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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