Разработка мобильного приложения (Android, 3 экрана, geo, simple_chat)

Мобильное приложения по анонимному поиску партнера на карте (все логика будет доступна исполнителю)

1. Концепция и идея

Создание мобильного приложения для удобного и анонимного поиска партнера на платформах (Android)

2. Требования к проекту и ПО

Язык интерфейса English (с возможностью локализации на других языках)

- совместимо с Andorind 8+

- совместимо IOS 10+ (опционно)

Разработка ведется на flutter с использованием Dart на платформе Android Studio (последние версии)

Серверная на Python 3.7+, Django 3+, Linux на PostGre

3. Дизайн делается отдельно

Отдельные интерфейсы:

4.1 Карта поиска с отмеченными пользователями / объектами (основной интерфейс)

4.2 Профайл (без регистрации) с данными пользователя / объекта. Возможность авторизоваться (по отпечатку) и загрузить ранее сохраненный Профайл.

4.3 Объект пользователя (с возможностью принятия / отклонения запроса от других пользователей) который отражается на карте 4.1

4.4 Объекты — 3 типа

5. Структура приложения и серверной части

5.1 Главная страница admin части содержит стандартный web интерфейс Django 3+ c возможностью управлением объектами приложения.

Управление Пользователями

Профайл — Фото, Ник, текстовые поля

Управление Объектом 1

Фото / Название / адрес / .....

Управление Объектом 2

Название / фото / цена

Управление Объектом 3

Название / Содержание / фото / цена

Управление параметрами геолокации (радиус для пользователя)

Радиус / точность?

Группы пользователей (админ, редактор, пользователь)

Управление Статусы

Главный экран (всего 3 экрана) приложения содержит

- Основную карту приложения, загрузка которой происходит по заданному радиусу. Основной интерфейс использует карту google maps / open street map?

- Профайл пользователя. Вызывается при помощи визуального активного элемента (потянуть экран влево/вправо или кликнуть на Карту для добавления Объекта). Профайл содержит 7 инфо полей

- На карте в левом верхнем углу есть кнопка включения / выключения доступности. Если профайл не заполнен, то пользователя просят заполнить Профайл.

- Заполнив форму пользователь включает доступность которая отражается иконкой объекта на карте. Геолокация определяет место с заданной точностью, пользователь может сдвинуть на точку или привязать к доступному объекту на карте

- После заполнения Профайла Пользователь может создать место или присоединиться к доступным объектам / событиям / событиям других пользователей кликнув на них. Профайл привязывается к сессии? Пользователь может создать только одно место в течении +4 часов. Все эти события будут видны другим Пользователям и доступны для присоединения.

- Пользователь может в любой момент отменить запланированное событие — кликнув на объект и нажав отмена. Соответствующие сообщения передаются подтвержденным пользователям.

- При необходимости пользователь может пройти регистрацию, подтвердив свой майл? и сохраняя Профайл вне зависимости от сессии. Для этого он нажимает на кнопку пройти регистрацию - которая просит подтвердить свой отпечаток пальца. По отпечатку пользователь может полностью Редактировать Профайл. Профайл содержит возможность удаления.

- При открытии Приложения у пользователя появляется возможность по отпечатку пальца при такой авторизации загружается ранее сохраненный Профайл

Слои / функции главной карты

Объект типа событие / объект

Возможность кликнуть и посмотреть данные

(все логика будет доступна исполнителю)

- О проекте

Страница с описанием идеи проекта и контактами службы поддержки.

6. Метрика

В приложение должен быть интегрирован компонент Google для

мобильных приложений Custom Dimensions and Metrics

7. Вопросы публикации - отдельно обсуждается

8. Условия работы / процесс

Согласование условий, ТЗ

Договор и предоплата 30%

Оплата 40% после 75% объема работ

Оплата остального после тестирования и принятия работ

9. Сроки

до 3 месяцев

10. Требования к коду

Желательно документирование на уровне классов

Проведение тестов (функция / тест) на ошибки, скорость

11. Others

Желательно команда/программист из Украины