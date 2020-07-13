Модификация и доработка приложения знакомств для Play Market

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки902 просмотра

Само приложение:

https://codecanyon.net/item/dating-app/14781822 

Модифицировать для последующего выпуска в Play Market

Скорректировать модель совершения подписки

Подключить админку на хостинге

Есть подробные инструкции от разработчика

5 лет назад
dmih92
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад