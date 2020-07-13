Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. Опыт работы с Firebase Опыт работы с гугл мапс Связт телеграм
Модификация и доработка приложения знакомств для Play Market
Само приложение:
https://codecanyon.net/item/dating-app/14781822
Модифицировать для последующего выпуска в Play Market
Скорректировать модель совершения подписки
Подключить админку на хостинге
Есть подробные инструкции от разработчика
Заявки фрилансеров
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