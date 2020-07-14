Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. Опыт работы с Firebase Опыт работы с гугл мапс Связт телеграм
Android приложение для водителей сервиса Яндекс такси
Здравствуйте. Прошу внимательно прочитать предложение и оценить разработчикам самостоятельно цену и сроки.
Есть всем известное приложение мобильное приложение "яндекс такси". Как оно работает всем известно. Пассажир вводит адрес подачи и адрес высадки. Сервис расчитывает стоимость. Клиент подтверждает заказ и ждет машину.
Есть мало известное приложение "таксометр" – это только андроид приложение. Это приложение для водителя. Когда пассажир заказывает машину, то водитель в своем приложении таксометр получает заказ и едет к клиенту. Водитель видит только адрес подачи. Ни суммы заказа , ни способ оплаты, ни адрес высадки "таксометр" не показывает. Все это таксометр показывает только когда подтверждает подачу у клиента на точке подачи. Эти данные как бы существуют (потому как в приложении пассажира яндекстакси они есть), но их не предоставляют водителю. Они отображаются у водителя, только тогда когда водитель приехал на точку забора клиента и переключил таксометр в режим «ожидания пассажира». Тогда он видит конечный адрес и способ оплаты. Когда пассажир садиться в машину, то водитель в таксометре переключает режим «в пути» и видит стоимость поездки.
Так вот вопрос к разработчикам. Возможно ли создать приложение которое могло бы анализировать текущий заказ и показывать водителю адрес высадки, способ оплаты и сумму заказа? Я хочу доп приложение, которое показывало бы все данные: конечный пункт, сумму и способ оплаты в процессе получения заказа водителем. Я вижу это как приложение в фоновом режиме лежит поверх такометра и в своей строке отображает адрес высадки, способ оплаты и и сумму.
Еще не мало важный факт, что инфа должна приходить мгновенно с заказом, так как таксометр дает 5с для того что бы водитель принял заказ. Если водитель заказ не принимает, то заказ уходит на другую машину.
Так же необходимо сделать веб админку где можно коректировать цены на данную услугу, видеть список активных пользователей и по необходимости отправлять пуш уведомления пользователям.
Дизайн красивый не нужен. Нужна будет главная страница, страница как установить приложение и страница пополнения баланса.
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