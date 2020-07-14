Необходим бот для бесед в телеграм

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Закрыт3 заявки630 просмотров

Необходим бот которого можно добавить в беседу в телеграмм, по вызову которого можно изменять/добавлять данные в гугл-таблицах. Макет кнопок-диалогов в приложении, там же данные которые необходимо добавлять в таблицы. Более подробно обсудим с исполнителем. При отклике указывайте сумму и время.

5 лет назад
habosjob
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