Требуется реализовать на Flutter + Firebase мобильное приложение онлайн маркет. Опыт работы с Firebase Опыт работы с гугл мапс Связт телеграм
Необходим бот для бесед в телеграм
Необходим бот которого можно добавить в беседу в телеграмм, по вызову которого можно изменять/добавлять данные в гугл-таблицах. Макет кнопок-диалогов в приложении, там же данные которые необходимо добавлять в таблицы. Более подробно обсудим с исполнителем. При отклике указывайте сумму и время.
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