[list][*]Добавить новые функции в приложение iOS.[*]Исходный код, ТЗ и дизайн в наличии.[*]Бюджет окончательный.[*]Оплата по факту. [/list]
- $500Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
[list][*]Прототип, аналог Android, API в наличии.[*]Бюджет окончательный.[*]Оплата по факту. [/list]Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подробности профильным кандидатам с портфолио. Студии и посредники не интересуют. Оплата по факту.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
[list][*]Приложение iOS + Android.[*]Отслеживание движения по маршруту.[*]Желательно кроссплатформенное решение.[*]ТЗ, БД, аналог приложения и макет в наличии.[*]Оплата поэтапная по факту. [/list]Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
[list][*]Поменять контент и пересобрать приложение.[*]Исходный код на AIR.[*]Предоплаты нет. [/list]Закрыт7 лет назад
Требуется разработать клиентскую часть информационного приложения на платформе Android. Опыт и портфолио обязательны.Закрыт7 лет назад
[list][*]iOS + Android. Только программирование клиентов.[*]Прототип, API и дизайн в наличии[*]Подробности в личном сообщении по запросу[*]Предоплаты нет [/list]Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
[list][*]Доработка навигационного приложения iOS[*]Исходный код, ТЗ и дизайн в наличии[*]Предоплаты нет [/list]Закрыт7 лет назад
Мокапы для мобильного приложения iOS + Android по аналогу. Простая техническая работа. Оплата по факту.Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- Закрыт8 лет назад
Андроид, 2 роли: клиент/мастер, сервер. ТЗ и дизайн есть. Оплата поэтапная. Предоплаты нет.Закрыт8 лет назад
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- Закрыт8 лет назад
- $1400
Портировать или разработать нативное приложение для Windows Phone. Есть исходники на iOS и Android. Среда разработки Xamarin. Доработать административную часть. Также техническая поддержка. Оплата поэтапно по факту.Закрыт8 лет назад
Доработать приложение Android. Исходники и прототип есть. Оплата по факту.Закрыт8 лет назад
Разработать простой сайт по аналогу. Оплата по факту.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработать веб-сервис по проверке файлов. Самописный PHP-сервер и административная часть. Только для опытных PHP-разработчиков. Подробности кандидатам. Предоплаты нет.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработать кастомный PHP сервер и административную часть.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Кастомизировать прошивку смартфона Android и разработать простое приложение.Закрыт8 лет назад
Сверстать с нуля адаптивно для пк и мобильных устройств статичный сайт. Оплата по факту демонстрации.HTML-верстка43 заявкиЗакрыт8 лет назад