ПО для VoIP

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Закрыт2 заявки191 просмотр

есть VOIP шлюз portech MV378(мануал прилагается). К этому шлюзу есть ПО Dialpeer(мануал и программа прилагается).

В краце, программа Dialpeer отображает текущий статус портов шлюза а также определенные CIMI которые соответсвуют определенному номеру телефона.

нужно написать программу, которая будет делать определенное количество звонков заданной продолжительностью и проигрывать определенный wav(mp3) файл. Звонок должен делаться с любого свободного порта на телефонный номер который определятеся по cimi и тоже свободен.

Сейчас всё это делается следующим образом. используя софстофон набирается номер телефона который соответсвует определенному порту в шлюзе и через определенное время кладется трубка. нужно автоматизировать процесс.

Если вы представляете о чем идет речь, милости просим за дополнительной информацией

13 лет назад
vsetkin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nickshulga
64 года
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

nickshulga
64 года
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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