FIX API (footprint и т.п.)

Нужен программист, способный прочитать спецификацию на английском языке протокола (есть русский вариант, но он немного отличается), выудить поток данных и в отдельном программном обеспечение (которое и есть предмет разработки) визуализировать по ТЗ в разных окнах, данные с сервера брокера.

Срок 1-2 неделе.

Оплата в рублях

Программа для индивидуальной цели и в интернете распространяться не должна, так как будет привязана к определенному паролю и логину через API.

P.S. Прикладываю спецификацию, а также изображение как примерно должен выглядеть продукт, только в разрабатываемом программном обеспечение будет многое упрощено без всяких линий и т.п.