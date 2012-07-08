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FIX API (footprint и т.п.)
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Срок 1-2 неделе.
Оплата в рублях
Программа для индивидуальной цели и в интернете распространяться не должна, так как будет привязана к определенному паролю и логину через API.
P.S. Прикладываю спецификацию, а также изображение как примерно должен выглядеть продукт, только в разрабатываемом программном обеспечение будет многое упрощено без всяких линий и т.п.
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