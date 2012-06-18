Нужна прога или усовершенствование таблицы Excel.

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Существуют ежемесячно обновляемые данные, в таблице Excel. Чтобы проанализировать их или сравнить с предыдущими периодами, приходиться создавать новые таблицы, сравнивать со старыми в ручную…

Задача:

Нужно чтобы, введя один раз данные, они автоматически сравнивались с предыдущими месяцами (в виде графиков, диаграмм).

13 лет назад
ufa-900
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
7 дней
Начинали за здравие, окончили как всегда - человек заказал написание макросов решающих ряд задач по автоматизации, работу сделал, работу принял человек, но оплатил только 60% оговоренного бюджета и исчез - на связь ни через сайт ни через скайп ни по почте не выходит - ну я дал шанс, думал мало ли может в командировке или еще чего... но уже месяц прошел - значит не случайность, значит надо печатать негативный отзыв:(((

Заявки фрилансеров

Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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