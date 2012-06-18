Нужна прога или усовершенствование таблицы Excel.

Начинали за здравие, окончили как всегда - человек заказал написание макросов решающих ряд задач по автоматизации, работу сделал, работу принял человек, но оплатил только 60% оговоренного бюджета и исчез - на связь ни через сайт ни через скайп ни по почте не выходит - ну я дал шанс, думал мало ли может в командировке или еще чего... но уже месяц прошел - значит не случайность, значит надо печатать негативный отзыв:(((