Техническое задание для парсера XML (ТЗ в гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1zdgwmo6nS-X6n62lR5tNHw56mGKFVm5yXNufSMxmWlc/edit) Необходимо написать парсер XML файла примерно такого вида см. прикрепленный файл. Результат парсера нужно выводить следующим образом: окно ...
Решение задачи Кеплера с использованием OpenGL
Решение задачи Кеплера с использованием OpenGL
задание во вложении
предлагайте цену
срок 3-5 дней
ICQ: 380945346
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