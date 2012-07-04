Управление промышленными весами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок175 просмотров

Нужна простая программа для отображения информации с промышленных весов. Весы соединяются с компом с помощью кабеля RS-485

Также нужно передать данные с весов через вайфай, например в виде веб-страницы, где будет отображаться вес.

Сложный дизайн не нужен

13 лет назад
Andrey9255
Иванов 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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