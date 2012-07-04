Требуется интеграция интернет магазина на основе CS-Cart 2.0.14 с 1С 8.2 УТ в части обмена заказами и товарами (прайсы, название, описание) в обе стороны. Детальнее уже лично. Людей не имеющих опыта работы ...
Управление промышленными весами
Нужна простая программа для отображения информации с промышленных весов. Весы соединяются с компом с помощью кабеля RS-485
Также нужно передать данные с весов через вайфай, например в виде веб-страницы, где будет отображаться вес.
Сложный дизайн не нужен
Заявки фрилансеров
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