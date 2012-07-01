ПО для захвата, сжатия и передачи звука/видео, C#

Требуется разработать ПО для захвата, сжатия и передачи звука и видео, состоящее из двух модулей:

1) клиентская часть со следующими функциями:

- захват видео с веб-камеры,

- сохранение отдельных кадров и фрагментов видео на жесткий диск в сжатом виде,

- захват звука с микрофона, сжатие и передача его в режиме реального времени на сервер,

- прием и воспроизведение звука с сервера - в совокупности с предыдущим пунктом должна быть возможность общаться в режиме реального времени между клиентом и сервером голосом.

2) серверная часть:

- захват звука с микрофона, сжатие и передача его в режиме реального времени на клиент,

- прием и воспроизведение звука с клиента - в совокупности с предыдущим пунктом должна быть возможность общаться в режиме реального времени между клиентом и сервером голосом,

- просмотр видео с клиента в режиме реального времени.

Требования:

- язык разработки - C#, .Net 3.5,

- кодировка - опредпочтительно OGG/Vorbis для звука и Theora для видео, но можно и другие открытые/бесплатные библиотеки

- качество звука и видео должно настраиваться, т.к. канал между ними будет слабый.

- всё ПО должно работать на железе Celeron 2ГГц, 1 Гб RAM,

- должно работать под Windows XP и Windows 7.

Внешний вид обеих частей может быть произвольным - это бужет встроено в большую систему.