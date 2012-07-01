Необходимо сделать небольшую программку которая будет подключаться к удаленной mysql, и выводить все данные в DataGrid. Также хотелось бы чтобы при двойном щелчке на строке открывалась еще форма, содержащая информацию из строки. Типа детали. Ну ...
ПО для захвата, сжатия и передачи звука/видео, C#
Требуется разработать ПО для захвата, сжатия и передачи звука и видео, состоящее из двух модулей:
1) клиентская часть со следующими функциями:
- захват видео с веб-камеры,
- сохранение отдельных кадров и фрагментов видео на жесткий диск в сжатом виде,
- захват звука с микрофона, сжатие и передача его в режиме реального времени на сервер,
- прием и воспроизведение звука с сервера - в совокупности с предыдущим пунктом должна быть возможность общаться в режиме реального времени между клиентом и сервером голосом.
2) серверная часть:
- захват звука с микрофона, сжатие и передача его в режиме реального времени на клиент,
- прием и воспроизведение звука с клиента - в совокупности с предыдущим пунктом должна быть возможность общаться в режиме реального времени между клиентом и сервером голосом,
- просмотр видео с клиента в режиме реального времени.
Требования:
- язык разработки - C#, .Net 3.5,
- кодировка - опредпочтительно OGG/Vorbis для звука и Theora для видео, но можно и другие открытые/бесплатные библиотеки
- качество звука и видео должно настраиваться, т.к. канал между ними будет слабый.
- всё ПО должно работать на железе Celeron 2ГГц, 1 Гб RAM,
- должно работать под Windows XP и Windows 7.
Внешний вид обеих частей может быть произвольным - это бужет встроено в большую систему.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо написать маленькую программу для мониторинга активности компьютера. Требования: 1) каждую минуту надо отправлять на URL: IP адрес, флаг об активности клавиатуры и мышки за последнюю минуту, т.е. если были движения и ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужен инсталер под Mac Os и Винду. Детальное ТЗ в личку. Бюджет по договоренностиПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен макрос, надстройка для эксель файла. В таблице есть MainOrderID, в котором может быть несколько РоллИД. Макрос должен в MainOrderIDun – выводить список всех ОРДЕРС без повторений. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Написать программу для отправки почтовых сообщений с возможностью прикрепления файлов и проверкой прикрепленных файлов на расширение. Должна быть предусмотрена возможность блокирования отправки сообщения и выдачей предупреждения если расширение прикрепленного файла является запрещенным. ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно реализовать перехват открытия страницы в новом окне в элементе управления WebBrowser (в том числе popup и popunder) И получение ссылки на страницу, открываемую в новом окне. Один из наглядных простых примеров - это ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Раньше обрабатывал события с помощью: void event_onanyevent(object sender, HtmlElementEventArgs e) Однако данная функция по определенным причинам мне не подходит. Сейчас обрабатываю с помощью такой: ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем привет Снизу таблица (вкладка "tradinig history" или "торговая история", из нескольких страниц) http://zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=86958 ее надо перенести в excel Тупо скопировать ctrl+c ctrl+v не получаетсяЗавершен13 лет назад
- $500
Необходимо немного изменить программу с открытым исходным кодом пример Open Office программ этих будет 4 шт минимум, возможно больше изменить нужно меню .... раздел помощи .... и справку..логотип более ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется схема родственных отношений исчторических личностей, необходимо написать программу на Turbo Prolog'е, осуществляющую поиск: 1) Предков женщин (мужчин), выбранной личности; 2) Потомков женщин (мужчин), выбранной личности.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад